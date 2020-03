RASSEGNA STAMPA Rinviato il Referendum

Oggi, venerdì 6 marzo, auguri a Coletta. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Santi protettori, per le balie e nutrici: Sant’Agata (5 febbraio). Parole: fato (destino inteso quale necessità suprema e ineluttabile; potere misterioso e incontrastato; Morte).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Rinviato il referendum sul taglio dei parlamentari (era in programma il 29 marzo). Coronavirus: passeggero raffreddato, treno bloccato e vagone evacuato; stop alla benedizione delle case; i dispositivi di protezione per le pubbliche assistenze; questionario telefonico per la valutazione del rischio; in prima linea contro il contagio; sei regole per benessere psichico; feste della Donna e del Papà, falciate tutte le iniziative; i cinema resistono ma riducono la capienza.

Sestri Levante: nuovo sbocco per il torrente Chiusa. Sestri Levante: appalto per la fogna alla Lavagnina. Sestri Levante: mozione per il sostegno alle attività. Cogorno è la location del film “Mondi paralleli”. Chiavari: presidio degli infermieri. Chiavari aderisce a Portofino Coast. Chiavari: risparmio energetico, il Comune punta sull’incentivo nazionale.

Santa Margherita Ligure: tentati furti negli appartamenti, arrestati.

Recco: la lunga notte dei Tir. Recco: “Meno luci, più alberi”. Recco: rifiuti, appalto da 13 milioni nel Golfo Paradiso. Recco: il Domani dell’Autismo. Sori: il viadotto A-12 supera i test , ma serve manutenzione straordinaria.

Moconesi: a Gattorna svendita nei negozi.