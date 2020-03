Rapallo: Regionali, la presentazione di Alongi

Domani, presso l’hotel Miramare, sul lungomare di Rapallo, il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco e quello provinciale Giorgio Tasso, presenteranno il secondo candidato del Tigullio che correrà alle elezioni regionali con il partito di Berlusconi.

Il primo candidato è l’uscente Claudio Muzio che viene blindato nel listino (in caso di vittoria), ma che corre anche in lista. Secondo candidato nel Tigullio è Salvatore Alongi, il più votato nelle elezioni comunali all’interno della lista del sindaco Carlo Bagnasco di cui oggi è capogruppo in Consiglio comunale. Alongi è un oculista assai noto non solo a Rapallo, città rimasta la roccaforte dei berlusconiani in Liguria.

Dato il particolare momento, la presentazione è riservata.