Rapallo: “La Procura consenta la pulizia della spiaggia”

Lettera di Domenico “Mimmo” Cianci, in veste di amministratore condominiale, al sindaco Carlo Bagnasco e al segretario generale del Comune dottor Mario Vittorio Canessa. Cianci chiede al sindaco di inviare un’istanza alla Procura perché consenta la pulizia dell’area attorno al Castello; area posta sotto sequestro dal 14 agosto scorso per una presunta dispersione di corrente che avrebbe folgorato un ragazzo.

Ognuno darà alla lettera una diversa chiave di lettura, compresa quella politica. Levante News è intervenuto più volte sull’argomento che riguarda il sequestro di un’area in gran parte estranea ai fatti da verificare; ai tempi lunghissimi dell’inchiesta, alla mancata risposta di precedenti richieste. Oltrettutto si è venuta a creare una situazione che obbliga l’Associazione “Amici del Castello” a pagare una concessione demaniale senza poterne fruire, prima per i lavori al San Francesco e da agosto per il sequestro.

Di seguito il testo della lettera ed una delle molte foto allegate alla richiesta di Cianci.

*****

Io sottoscritto Domenico Cianci, nella qualità di Amministratore di Condominii, avendo ricevuto varie richieste e/o doglianze da parte di singoli Condomini di Rapallo, circa lo stato della zona circostante il Castello, che presenta una situazione inaccettabile e contraria all’igiene e al decoro cittadino (anche in vista della ripresa della stagione turistica), tenuto conto che la zona in questione è sottoposta a sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria ed in attesa che si concluda l’incidente probatorio in corso, non potendo avere certezza sui tempi del procedimento

chiedo

all’Ill.ma S.V. di valutare la possibilità di inoltrare al P.M. della Procura della Repubblica di Genova, titolare del fascicolo, istanza affinché autorizzi l’Amministrazione comunale a far eseguire nella zona di cui sopra un intervento di radicale pulizia sotto il controllo di appartenenti alla Polizia Giudiziaria, per evitare alterazioni dello stato dei luoghi, in relazione alle esigenze istruttorie.

Ringrazio e porgo distinti saluti.

L’Amministratore

Geom. Domenico Cianci