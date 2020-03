Rapallo: “Bristol, nessun licenziamento. Tutt’altro”

L’edizione del Secolo XIX oggi in edicola, a firma Emanuele Rossi e Matteo Dell’Antico, ha attribuito al Grand Hotel Bristol di Rapallo l’inizio della procedura di licenziamento dei suoi 11 dipendenti.

Silvestro De Bolfo, direttore del prestigioso albergo, spiega: “La notizia è falsa. Il Grand Hotel Bristol di Rapallo Resort & SPA conta al momento più di 40 dipendenti e anziché licenziare sta triplicando gli sforzi e gli investimenti sulla promozione dell’Hotel e del Territorio perché, pur non sapendo quando questa crisi finirà, siamo convinti che la soluzione non è licenziare bensì stringere i denti e darsi da fare per far sapere a tutti che ci siamo, siamo in territorio unico e meraviglioso e offriamo adesso e domani servizi di eccellenza fra cui: 83 camere e suite con vista panoramica sul mare più bello, il magico Centro Benessere di 2000 metri quadrati, Erre Spa e ad un passo dalle stelle il favoloso Ristorante Le Cupole al quarto piano dell’Hotel” .