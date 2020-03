Rapallo: bimbi dimenticati in auto, da oggi dispositivo e multe

Da oggi contravvenzioni per chi non è munito, sul seggiolino in auto, del dispositivo anti-abbandono dei bambini. Diversi minori, dimenticati in auto da genitori distratti, sono morti sotto il sole negli ultimi anni. Il sindaco Carlo Bagnasco era stato il primo tra i sindaci a proporre l’adozione dei dispositivi anti-abbandono. Di seguito il post di Bagnasco che ricorda l’obbligo di adeguarsi alla normativa.

*****

Dal 7 novembre 2019, per i bambini di età inferiore a 4 anni, è obbligatorio munirsi del dispositivo anti abbandono per il seggiolino in automobile.

Da oggi 6 marzo scattano anche le sanzioni per chi non dovesse munirsi di tali dispositivi.

Desidero ricordare che esiste anche la piattaforma www.bonuseggiolino.it/ per richiedere il contributo statale di 30 euro per l’acquisto del seggiolini anti abbandono, spendibili anche on line ed in alcuni esercizi di Rapallo.

Sul sito del ministero Infrastrutture e trasposti maggiori informazioni: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/seggiolini-dispositivo-antiabbandono/seggiolini-al-la-piattaforma-web-per-il