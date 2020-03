Rapallo: “Battelli e dragaggio. A quando?”

Da Gianluca Cecconi, Segretario Circolo Partito Democratico di Rapallo riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera al sindaco

Il sottoscritto, Gianluca Cecconi, segretario del Partito Democratico di Rapallo, facendosi portavoce della preoccupazione espressa dai rappresentanti delle categorie produttive della Città, in merito alla ripresa del servizio dei battelli turistici, chiede se tale ripristino si intenda effettuarsi in tempi brevi, giacchè la sua mancanza, come già avvenuto per la scorsa stagione, inciderebbe in maniera catastrofica su tutto il tessuto produttivo cittadino, già messo in ginocchio dalla mareggiata del 2018, dal crollo del ponte Morandi e ora dall’emergenza Coronavirus.

Chiediamo anche quando partirà il dragaggio del fondale, anche questa opera già finanziata e fondamentale per quanto chiesto sopra.

In attesa di una sua cortese risposta, pur considerando il momento difficile che Lei e tutta la cittadinanza sta attraversando, Le auguriamo buon lavoro.