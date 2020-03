Portofino: tunnel da Capo Nord, incarico all’Università

Stasera importante consiglio comunale a Portofino. Il Consiglio conferirà all’Università di Genova lo studio di fattibilità relativo al progetto del tunnel previsto dal Piano della viabilità metropolitana e nel futuro Piano urbanistico comunale di Portofino.

Il tunnel partirà dalla 227 in zona Capo Nord; dopo 400 metri raggiungerà il posteggio di Paraggi; proseguirà per altri 800 metri per terminare, interrato, sotto piazza della Libertà. Si collegherà probabilmente all’autosilo esistente consentendone l’ingresso alle auto senza passare da piazza della Libertà. Questa verrà pedonalizzata ad eccezione di taxi e bus di linea. I posteggi dei residenti troveranno posto sotto piazza della Libertà.

Progetto che guarda al futuro e che consentirà di pedonalizzare e riservare a pista ciclabile il tratto della strada provinciale da Capo Nord a Portofino. Un tunnel che guarda al futuro e che in parte, da Capo Nord a Paraggi, interessa anche il Comune di Santa Margherita Ligure. L’opera potrebbe essere finanziata dal Comune di Portofino con i proventi dell’autosilo.

Dice il sindaco Matteo Viacava: “Il progetto amplierà la pedonalizzazione di Portofino con piazza della Libertà che sarà trasformata in area verde; oltre al sentiero dei baci ci sarà la possibilità di raggiungere il Borgo a piedi o in bici nella massima tranquillità percorrendo l’attuale carrozzabile; così come richiede il turismo internazionale sempre più green. Il progetto garantirà il pieno rispetto dell’ambiente”.