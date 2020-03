Portofino: “Il parco allargato e l’uva rubata”

Da Mario Parodi riceviamo e pubblichiamo

Signor Leverone, ognuno mantiene le sue posizioni, non c’è niente di male in questo. Se lei vuole un parco nazionale allargato vada pure avanti.

In risposta alla sua lettera, mi preme solo dire due cose:

La notizia dei quintali di uva pregiata sottratti ai viticoltori con i terreni nel parco nazionale delle Cinque Terre sulla quale Lei ha dei dubbi, non me la sono inventata, l’ho letta sul venerdì di Repubblica, una testata peraltro vicina ai sostenitori dei parchi.

Invio l’articolo in allegato e cito questo passaggio

“i turisti e l’uva delle Cinque Terre” di Michela Bompani da Venerdì di Repubblica del 4/10/19

… I tantissimi turisti non disdegnano di cogliere qualche grappolo durante le escursioni. Sarebbe un peccato veniale e i viticoltori potrebbero lasciar correre se la pressione turistica sulle Cinque Terre non superasse, come accade, i tre milioni di visitatori all’anno. Che infliggono ai viticoltori perdite ingenti, nell’ordine di diversi quintali …”

L’altra cosa che invece condivido in pieno con Lei , è l’amara considerazione sul fatto che i nostri giovani ammirano Greta Thumberg perché non si fidano più di noi. Verissimo. Purtroppo questa considerazione davvero molto amara perché è indice anche di una nostra atroce sconfitta, è la stessa identica per me e per Lei.

Cordiali saluti