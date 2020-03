Portofino: a maggio grande festa in piazzetta con Mediaset

Portofino meta giusta per dimenticare i timori del coronavirus. Qui a togliere il respiro può essere solo l’emozione di trovarsi in un ambiente fantastico. Tutte le misure vengono rispettate. Ma si preferisce parlare del futuro. E di rilanciare alla grande la prossima stagione.

Dice il sindaco Matteo Viacava: “Avevamo deciso di fare una grande festa ad un anno dall’inaugurazione della strada 227, ricostruita in un tempo record; lo scorso anno, il 6 aprile, avevamo organizzato una marcia da Santa Margherita con tanto di banda. Non sappiamo ancora però l’evolversi della situazione e abbiamo preferito rinviare di un mese”.

Il primo maggio è un venerdi. La festa sarà probabilmente nel fine settimana.

Prosegue il sindaco: “Organizzeremo un concerto in piazzetta con Radio Mediaset, proprio come lo scorso anno. L’iniziativa aveva riscosso un successo fantastico; un autentico successone. In piazzetta sul palco erano saliti Mahmood, Anna Tatangelo, Il Volo, Noemi, Elodie e Mario Biondi. Quest’anno è stato gettato giù un programma di massima. Non ne conosco ancora i nomi, ma ci saranno interpreti altrettanto interessanti. Sarà l’inizio ufficiale della stagione portofinese. Che naturalmente inizierà molto prima, con la settimana di Pasqua”.

(foto di Consuelo Pallavicini) – 6 aprile 2019, festa per la riapertura della strada