Dall’ufficio stampa del Comune di Pieve Ligure riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Pieve Ligure rende noto che – a far data dal 10 marzo 2020 – in ottemperanza al D.P.C.M 04/03/2020, tutte le attività prelievistiche dell’Ambulatorio Mobile verranno sospese sino a nuove disposizioni.

In caso di necessità, l’utenza potrà rivolgersi alla struttura di Via Bianchi 1 a Recco.