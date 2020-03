Lettere/ Parco Portofino, nessun vantaggio economico

Da Giovanni Bozzo riceviamo e pubblichiamo

Il fatto che il turismo nel Parco di Portofino (naturalmente non parlo dell’area marina ma di quella terrestre) porti ricchezza al territorio, è tutto da dimostrare (quanto costa alla comunità il recupero dei tanti infortunati nei sentieri, quasi sempre con l’elicottero…); il turista che percorre i sentieri di solito arriva in treno, fa una bella camminata, quando va bene si limita a guardare, fotografare e non gettare rifiuti (il mangiare se lo porta rigorosamente da casa). Scende dall’altra parte del Parco, riprende il treno e se ne va. Può darsi che in altri Parchi questo tipo di turismo porti ricchezza, anzi probabilmente è così, ma sul Monte è da dimostrare.

Anche perché il nostro territorio, così come ad esempio Le Cinque Terre, sono mete turistiche mondiali a prescindere dai Parchi.

Cui prodest allora ingrandire il Parco, nazionalizzarlo (augurandosi di non avere anche qui una “Parcopoli”..) per far arrivare frotte di altri turisti, ingigantendo i problemi?

Datevi la risposta da soli.