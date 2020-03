Coronavirus: Fratelli d’Italia prende le distanze

Dall’ufficio stampa di Fratelli d’Italia Genova e Città metropolitana riceviamo e pubblichiamo

No ad un luogo di quarantena per i contagiati da coronavirus in pieno centro a Genova.

Dobbiamo prevedere reparti di degenza ed isolamento in zone strategiche della città, ma fuori da zone centrali o ad alta concentrazione di popolazione, soprattutto se anziana.

Quanto letto ieri sulle pagine della Repubblica on line ha molto preoccupato i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia; infatti, se corrispondessero al vero, le parole attribuite all’Assessore regionale Giampedrone ci troveremmo di fronte ad una scelta tanto scellerata quanto non auspicabile: requisire una struttura per anziani in pieno Albaro per adibirla ad area di isolamento per i contagiati in quarantena. Questa scelta sarebbe pura follia.

Così commentano i consiglieri di Fratelli d’Italia circa la possibilità di far adibire una struttura RSA in via Giordano Bruno per i genovesi da mettere in quarantena.

Del medesimo parere sono Consiglieri e Assessore di Fratelli d’Italia del Municipio Medio Levante, che riflettono anche sulle conseguenze disastrose per l’economia locale che con la vicina corso Italia ed i negozi della via sarebbero pesantemente penalizzati.

Ad aggiungersi al coro dei no a questa scelta è il dott. Matteo Rosso, che ha ampia competenza in ambito di residenze protette e per anziani, sollevando la questione di opportunità anche per la categoria. Fa notare, il dottor Rosso, come già adesso gli anziani ospiti siano in difficoltà per la mancanza di visite dai parenti e di fronte ad una scelta del genere avrebbero ulteriori danni per una possibile psicosi.

I consiglieri comunali Stefano Costa e Valeriano Vacalebre con il Capogruppo a Palazzo Tursi Alberto Campanella, l’assessore Anna Palmieri ed il dottor Matteo Rosso si augurano che il virgolettato citato non corrisponda alle parole dell’assessore Giampedrone oppure, se così fosse, che l’assessore si convinca all’utilizzo di strutture idonee in zone periferiche, non densamente popolate e senza attività commerciali per non recare danno ulteriore alla popolazione già provata.