Cogorno: rinviati gli eventi di sabato e domenica

A seguito delle nuove disposizioni per l’emergenza sanitaria, l’amministrazione comunale di Cogorno ha rinviato a data da destinarsi, gli eventi e gli appuntamenti previsti sabato 7 e domenica 8 marzo.

Sabato 7 marzo annullato l’incontro formativo per l’uso dei defibrillatori, in programma alle ore 15:45 presso l’Oratorio di San Giovanni Battista a Cogorno; domenica 8 marzo, rinviata anche la 12ª Edizione Fiera “Festa della Donna”, manifestazione realizzata dal Consorzio Mercati del Mare di Rapallo in collaborazione con il Comune di Cogorno, in piazza Aldo Moro a San Salvatore.