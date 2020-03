Chiavari: nascita don Nando, annullati gli incontri

Dall’area comunicazione del Villaggio del Ragazzo riceviamo e pubblichiamo

Dichiara prete Rinaldo Rocca, presidente del Villaggio del Ragazzo:

«Con dispiacere, ma con senso di responsabilità e obbedienza ai decreti emanati per la salute pubblica, comunichiamo che sono annullati gli appuntamenti per il 100° anniversario della nascita di don Nando Negri in programma per lunedì 9 marzo (santa messa presso il Centro Benedetto Acquarone) e sabato 14 marzo 2020 (percorso chiavarese a piedi “Sui passi di don Nando).

Conserviamo la speranza che il lunedì di Pasqua si possa far festa per la memoria dei cento anni dal battesimo.

Valuteremo più avanti il momento propizio per rimettere a calendario i due momenti per esprimere la nostra gratitudine in condivisione gioiosa.

Che don Nando ci benedica e ci accompagni in questi giorni di timore e di speranza, ci guidi a metterci in ascolto per comprendere quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri, non appena adesso, ma ogni giorno.»