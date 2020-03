Camogli: Teatro Sociale, spettacoli rinviati

Dall’ufficio stampa del Teatro Sociale di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Il Teatro Sociale di Camogli, in rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 4 marzo, annuncia che nelle prossime settimane la programmazione sarà sospesa, per riprendere domenica 5 aprile con Le avventure di Pinocchio e proseguire come da cartellone già stabilito, con alcune variazioni. Lo spettacolo Chefs della compagnia catalana Yllana di sabato 14 marzo sarà annullato in via definitiva, il concerto di Paolo Fresu e Daniele Bonaventura, previsto per sabato 21 marzo è rinviato a domenica 17 maggio, il progetto Capitani Coraggiosi riprenderà domenica 24 maggio con il Moby Dick di Hermann Melville raccontato da Gian Luca Favetto e Ernest Shackleton. L’eroe dei mari, mentre lo spettacolo La leggenda del Rex è rinviato a data da definire.

Gli spettatori che hanno già acquistato il biglietto per gli spettacoli citati potranno chiedere la sostituzione del ticket (a partire dal 18 marzo) o il rimborso relativo (entro il 31 marzo) presso Pro Loco Camogli (via XX settembre 33 – tel. 0185 77066 -info@prolococamogli.it), Pro Loco Recco (via Ippolito d’Arte 2 – tel. 0185 722440 / 721958 – info@prolocorecco.it) e Hotel Cenobio dei Dogi (Via N. Cuneo 34, Camogli – tel. 0185 7241). Chi ha acquistato il biglietto online, potrà chiedere il rimborso direttamente sulla piattaforma Vivaticket.

www.te​atrosocialecamogli.it