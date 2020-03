Camogli: Teatro Sociale, messaggio al pubblico

Da Sergio Maifredi, sovrintendente e direttore artistico del Teatro Sociale di Camogli, e Farida Simonetti, presidente della Fondazione Teatro Sociale di Camogli, riceviamo e pubblichiamo

Gentile Pubblico,

come ormai tutti sappiamo il Decreto emanato dal Consiglio dei Ministri impone anche ai Teatri restrizioni che sostanzialmente significano l’impossibilità di andare in scena.

Abbiamo da subito riorganizzato il nostro calendario, cercando di non perdere troppi appuntamenti, posticipando tutti gli spettacoli per cui era possibile trovare nuove date.

La Fondazione Teatro Sociale è al lavoro per gestire al meglio gli spostamenti sia nei confronti del Pubblico che degli Artisti.

Lavoriamo affinché l’ultima parte della stagione vada in scena al meglio e lavoriamo per proporVi un nuovo cartellone che sarà annunciato prima dell’estate.

Siamo comunque sempre a Vostra disposizione.

Un caro saluto

http://www.levantenews.it/index.php/2020/03/06/camogli-teatro-sociale-spettacoli-rinviati/