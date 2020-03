Camogli: “Lontani ma vicini”, didattica a distanza dell’asilo Umberto I°

Dall’asilo Umberto I° riceviamo e pubblichiamo

Presso la sede dell’asilo Umberto I° le educatrici della Smilevil con le insegnanti lavorano alacremente non solo sulla didattica, ma anche in un campo nuovo o se non completamente, almeno lo è nell’impratichirsi da neofiti della tecnologia ed è per questo che vi chiediamo di non giudicare la qualità delle immagini ma semmai i contenuti. Dopo un primo approccio per raccontare ciò che vorremmo fare per i bimbi, ecco nascere il primo video durante il quale la storia di due coniglietti, Smile e Vil, golosi di carote, accompagna le immagini del nuovo modo di lavarsi le mani che i bambini e non solo devono imparare per proteggersi dalle infezioni.

Oggi invece abbiamo caricato sempre su youtube e su fb il trailer di Agata e il dottore, un bellissimo spettacolo di burattini nati dalle sapienti mani delle insegnanti fatti con dei calzini; un piccolo assaggio per vederlo tutto prossimamente! La felicità delle educatrici sta nel sapere che i bimbi ascoltando la loro voce saranno felici di tornare così alla normalità, a quella quotidianità che tanto manca sia ai bimbi che agli adulti, e per farci un po’ coraggio tutti insieme!

Per tanto vi diamo appuntamento ai prossimi video ed ora buon divertimento!