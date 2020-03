Borghetto Vara: auto nel fiume, un mistero

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco della Spezia riceviamo e pubblichiamo



Alle 8:00 circa di questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Borghetto Vara (SP) dopo che alcuni passanti avevano segnalato la presenza di una macchina all’interno del fiume Vara poco prima dell’abitato di Borghetto. Sul posto sono stati immediatamente inviati la squadra del distaccamento di Brugnato e la squadra di sommozzatori e soccorritori acquatici dalla sede centrale.

Il timore iniziale era quello che ci potesse essere qualcuno intrappolato nella vettura, i sommozzatori sono quindi rapidamente scesi nel fiume e con un gommone da rafting si sono portati vicino all’auto e ne hanno ispezionato l’interno. Una volta accertato che non c’era nessuno nell’abitacolo e nelle vicinanze, hanno proceduto a prendere i dati della macchina per consegnarli alla polizia stradale per le indagini del caso.