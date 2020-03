Avegno: rifiuti, attivo il nuovo gestore, Idelservice

Da Franco Canevello, sindaco di Avegno, riceviamo e pubblichiamo

Si informa che recentemente il gestore per ritiro dei rifiuti solidi urbani è cambiato, attualmente è Iidealservice!

Tale cambio può comportare alcuni disservizi, e dei quali ci scusiamo! Tuttavia si invita la cittadinanza a segnalare eventuali problemi e/o disservizi al numero verde 800 108049 per rappresentarli direttamente al nuovo gestore!

Appena le circostanze lo consentiranno sarà cura di questa Amministrazione incontrare la cittadinanza per informarla sulle novità che il cambio di gestore comporta!