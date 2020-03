Avegno: precisazioni sulla raccolta dei rifiuti

Da Hugo Santoro, vicesindaco del Comune di Avegno, riceviamo e pubblichiamo

Il nuovo contratto sulla raccolta dei rifiuti urbani fatto di bacino come indicato dalla legge entrerà in pieno vigore il 1° maggio prossimo. Sino ad allora non cambierà assolutamente nulla. Il periodo che intercorre la data odierna al 1° maggio deve servire al nuovo gestore per prendere visione sul campo della conformazione del territorio e improntate tutte quelle misure e correttivi necessari, tipo la distribuzione di nuovi mastelli e l’informazione capillare della popolazone necessari per il nuovo contratto che forse vale la pena rimarcare partirà il 1° maggio.

Ci saranno delle novità sul contratto stesso con molte migliorie e di queste sarete assolutamente informati.

Non è stato possibile organizzare prima gli incontri con la cittadinanza per motivi di sanità pubblica tristemente noti a tutti e qualora non fosse possibile nel prossimo futuro e per gli stessi motivi in tempi ritenuti congrui, sicuramente troveremo dei sistemi alternativi che garantiscano un’ampia diffusione informativa adeguata sul nuovo sistema.

Ci scusiamo ancora dei possibili disagi che ad oggi si sono palesati con alcuni mancati ritiri dovuti all’inesperienza del territorio degli operatori ma subito corretti e ritirati; posso assicurare che dureranno pochissimo e il passaggio dovrebbe avvenire in maniera indolore specie con la collaborazione degli utenti che abbiamo invitato a chiamare in numero verde indicato 800 108040, in caso di disservizi e segnalazioni utili; tale numero operativo tutti i giorni con esclusione della domenica mette in comunicazione direttamente gli utenti con gli operatori sul territorio.