Sestri; mostra personale del pittore Cassanelli

Riceviamo e pubblichiamo

Francesco Cassanelli, l’artista, ex docente per oltre un trentennio al Liceo Artistico “Luzzati” di Chiavari, ha al proprio attivo sia un considerevole numero di mostre personali a livello nazionale ed internazionale, che la partecipazione ad importanti manifestazioni artistiche in cui ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti.

Secondo la scrittrice Valeria Corciolani, condividere il suo poetico Tigullio è “un perdersi tra i tetti di Chiavari, nello sciabordio della risacca della Baia del Silenzio, in una Portofino luminosa e brillante, nel silenzio di una spiaggia, o semplicemente accoccolarsi su uno scoglio e perdersi in un blu vivo e vibrante, perché il pittore sa catturare il mosaico dei riflessi, sa fa rimbalzare la luce sulle facciate colorate che si specchiano liquide nel mare, sa rubare il riverbero della collina e le ombre silenziose di una piazza assolata: in definitiva, sa raccogliere in uno sguardo il respiro della Liguria”.

I dipinti saranno messi in mostra al pubblico grazie alla disponibilità dei titolari della Sciamadda (con sede in via 25 Aprile, 179–a Sestri Levante, in pieno centro).

Da venerdì 6 marzo a giovedì 30 aprile 2020, il Ristorante “La Sciammadda dei vinacceri ballerini di Sestri Levante ospiterà la Personale di Pittura di Francesco Cassanelli (Mbà Frènk) dal titolo “Poetico Tigullio”. L’ ingresso alla Mostra è libero, tutti i giorni negli orari di apertura del ristorante.