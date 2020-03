‘Santa’: petizione contro i privati in ospedale

Dal Meetup 5 Stelle Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

In merito all’attuale emergenza Sanitaria nazionale e internazionale, ribadiamo, come Meetup 5 Stelle di Santa Margherita Ligure, l’importanza di firmare la petizione per fermare il tentativo di privatizzazione dell’ospedale di Rapallo e l’apertura h24 del primo intervento per i codici bianchi e verdi.

Si parla in queste ore di ripristino di ospedali chiusi, carenze di personale medico e paramedico e seri problemi di coordinamento per fronteggiare l’emergenza in atto. Tutte cose che che il Movimento ha sempre sostenuto.

Peccato però che chi ha governato, prima di noi, ha pensato in questi anni a chiudere ospedali pubblici, a favorire la sanità privata, smesso di investire denaro pubblico in ricerca (causando la perdita dei nostri migliori ricercatori, che hanno trovato all’estero ampie possibilità di realizzarsi).

Anche l’ospedale di Santa Margherita Ligure venne vergognosamente chiuso da una classe politica incompetente che ne ha favorito poi la svendita al privato.

Ricordiamo infine che chi oggi sproloquia a livello nazionale con dichiarazioni isteriche, ieri a livello nazionale votò dai banchi del PDL senza porsi problemi il governo Monti e la spending review dell’allora Ministro alla sanità Renato Balduzzi. In questi casi…lasciatecelo dire senza paura di essere smentiti: Un bel tacer non fu mai scritto!