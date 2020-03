Dal Consiglio direttivo del Comitato Festa Primavera riceviamo e pubblichiamo

A seguito del D.P. fa firma del Presidente del Consiglio Prof. Conte che vieta ogni attività turistica ricreativa sino al 03/04/2020 si informa che la Festa della Primavera in programma per il 20/21/22 marzo sarà spostata in data 04/05 aprile , si comunicherà nei prossimi giorni il programma definitivo.