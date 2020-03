“Relitti perfetti”, rinviato lo spettacolo dei sindaci

Riceviamo e pubblichiamo

A causa degli ultimi sviluppi legati al coronavirus, sentiti gli amministratori, protagonisti dell’iniziativa, l’organizzazione ha deciso a titolo precauzionale di sospendere lo spettacolo teatrale “Relitti perfetti” previsto per venerdì 13 marzo al Teatro della Corte di Genova.

Sentite anche le segreterie del Presidente di Regione Liguria e del Sindaco di Genova Marco Bucci e atteso che l’unità di crisi regionale sta emanando provvedimenti urgenti, informiamo che lo spettacolo sarà pertanto rinviato e che appena possibile sarà stabilita e comunicata una nuova data che sarà fissata presumibilmente dopo il 20 di aprile.

I sindaci del Tigullio e golfo Paradiso, hanno sostenuto il rinvio dell’Evento, ritenendo anche di dover dare ai propri cittadini un esempio concreto, unito all’invito a seguire le normative decretate dal PCDM e dal Ministero della Salute, per il contrasto alla diffusione del Covid 19.

Le Modalità per i rimborsi per chi avesse già acquistato i biglietti per lo spettacolo, saranno pubblicate su “Spettacolo Sindaci” pagina Facebook dedicata all’evento.