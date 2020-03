Recco: riapertura A-12 in ritardo verso il Nord

Grazie alla task force che ha presidiato la via Aurelia nel Golfo Paradiso e soprattutto nel centro di Recco, la notte non ha causato eccessivi disagi. L’autostrada è stata riaperta poco dopo le 6 in direzione sud nel tratto Nervi-Recco; ritardo invece nella riapertura tra Recco e Nervi; il traffico dirottato dall’autostrada ha coisì dovuto convivere coin quello della città al risveglio.

Tra i lavori eseguiti stanotte anche gli accertamenti sul viadotto di Sori. “Autostrade spa” dopo le proteste del sindaco di Recco, ha diposto la presenza di proprio personale lungo la via Aurelia; è scesa in campo l’Associazione Nazionale Carabinieri. Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo, che nella tarda notte ha presidiato il centro della cittadina, aveva disposto due diversi turni degli agenti della polizia locale che hanno svolto servizio durante l’intera notte.