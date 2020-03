Recco: profughi dalla Siria, appello di “Civica”

Da Gian Luca Buccilli, capogruppo di “Civica” Recco, riceviamo e pubblichiamo

Sono decine di migliaia i profughi in fuga dalla Siria devastata da nove anni di guerra e ora dal conflitto tra Erdogan e Assad.

Stiamo parlando di persone terrorizzate, stremate dalla fame e dal freddo, che cercano riparo in terra europea ma trovano frontiere chiuse e brutali respingimenti.

È in corso un’autentica emergenza umanitaria che vede le prime vittime tra donne e bambini.

Anche noi di Civica crediamo che l’Italia debba assumere un’iniziativa urgente nell’ambito delle istituzioni comunitarie, affinché venga attivato un corridoio umanitario per mettere in salvo almeno i minori non accompagnati e le mamme con bambini.

Il nostro è stato il primo paese membro dell’UE ad aver già attivato corridoi umanitari, anche grazie alla collaborazione della Chiesa Cattolica, di quella Valdese e di associazioni come Caritas e Sant’Egidio.

Civica ha sottoscritto l’appello indirizzato al Ministro Lamorgese: