Recco: “Parola allo… sport”, rinviati gli eventi del 6 e del 13

Rinviati il secondo e il terzo appuntamento di “Parola allo… sport”, rassegna di incontri dedicati alla pratica sportiva, promosso dall’Amministrazione comunale presso la Sala Polivalente di Recco. “Lo sport fa bene?” a cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi, in programma il 6 marzo alle ore 19, e la conferenza di Paolo Chiarino sul tema “Sport estremi: una vita all’avventura”, in programma il 13 marzo alle ore 19.30, sono stati rinviati a data da destinarsi. A seguito del decreto DPCM del 4 marzo, per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura.