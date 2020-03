Recco: il “domani dell’autismo”, una bella storia

Ci sono iniziative meravigliose e insospettabili. A Recco, senza proclami, ha messo radici la Fondazione “Il domani dell’autismo”. Diciamo che la casa madre è alla Spezia dove i ragazzi lavorano in una locanda, producono pasta e provano a vivere una loro vita privata e il più possibile autonoma.

A Recco Gloria Carbone, figlia del rimpianto Gianni, racconta: “Amici avevano adottato una coppia di gemelli in Bulgaria; in particolare la ragazza oggi diciottenne ha gravi disturbi. Con un gruppo di amici abbiamo pensato di riprodurre a Recco l’esperienza di Spezia. La struttura è nata ad ottobre in una villa in collina. Siamo all’inizio”.

Queste iniziative hanno bisogno di essere sostenute. Gloria Carbone spiega: “Dado Moroni con Riccardo Fioravanti e Nicola Angelucci erano disponibili ad offrire un concerto in programma al Teatro Sociale di Camogli per venerdì 6 marzo. Le direttive governative sul coronavirus ci obbligano a spostare la data. Vedremo, quando la disponibilità degli artisti e quella del Teatro coincideranno, di trovare una nuova data”.