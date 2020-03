RASSEGNA STAMPA Misure contro il virus globalizzato

Oggi, giovedì 5 marzo, auguri ad Adriano. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Santi patroni, per le emorragie: Santa Tanca (10 ottobre). Parole: meato (apertura fortuita e irregolare sufficiente a fornire un passaggio, generalmente a fluidi; in anatomia orifizio piuttosto ristretto che mette in comunicazione la cavità di un organo con l’esterno; canalicoli di piccole dimensioni esistenti in seno alla terre sciolte o nelle rocce anche compatte).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Coronavirus: scuole, stadi, teatri chiusi; le misure del Governo contro il virus globalizzato. E localmente: Rapallo, il caso della donna contagiata in Consiglio comunale (Commento. Il caso ormai in archivio; pessima idea quella di introdurre l’argomento in Consiglio; non serve la paura ad eliminare il virus); raffica di appuntamenti (gli eventi sono un’altra cosa) cancellati; mercati confermati; le persone in quarantena nel Tigullio sono 39; istituti chiusi, partiamo con le lezioni on line; bambini a casa? bonus alle famiglie; convegno in rete, lo seguono 6.650 persone; una strategia comune per rilanciare il turismo; “Noi inauguriamo la pizzeria”; “Rapallo, niente distribuzione dei kit per i rifiuti”.

Sestri Levante: mezzo milione per l’erba sintetica all’Andersen. Chiavari: picchia la madre, allontanato da casa. Chiavari: palpeggiano ragazzina, indaga la polizia. Chiavari: custodiva due fucili, arrestato. Chiavari: presidio lavoratori Asl-4. Chiavari: il caso via Pianello al difensore civico. Chiavari: un piano territoriale della formazione. Leivi: abbandono rifiuti, fioccano le multe.

Rapallo: albergo Savoia, approvato lo svincolo parziale. Rapallo: concluso il restauro del Polpo di Primi.

Recco (e non Rapallo come detto nella prima pagina Levante): invasione di Tir, il sindaco chiede i danni. Uscio: allarme processionaria.

