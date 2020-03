Rapallo: sulle Grazie, come quando l’A-12 non c’era

Stanotte i Tir e i veicoli diretti al Nord escono dall’A-12 a Chiavari, imboccano la via Aurelia, superano le Grazie, percorrono la galleria di Zoagli e poi giù fino al lungomare di Rapallo, via Libertà fino al casello. Tutto come prima dell’inaugurazione dell’Autostrada. Erano i primi anni 60 quando viaggiavano camion e non bisonti e, almeno, allora, il traffico procurava utili a trattorie e distributori e non danni. A Rapallo ad attendere sotto la pioggia l’arrivo dei primi mezzi, la polizia locale e lo stesso sindaco Carlo Bagnasco.