Rapallo: spesa a domicilio gratis a chi ha più di 75 anni

Da domani fino al 3 aprile spesa a domicilio per i rapallesi che hanno compiuto i 75 anni e che vivono soli. “Nello spirito del decreto ministeriale che invita gli anziani a non uscire da casa – spiega il sindaco Carlo Bagnasco – abbiamo deciso di istituire questo servizio innovativo, siamo i primi in Italia”.

Chi si trova nelle condizioni stabilite dal Comune, può telefonare al numero 334 6412 924 ed ordinare la spesa, costituita da beni primari. Eventualmente medicine con ricetta medica se necessaria. Sarà il Consorzio Tassano ad effettuare gli acquisti richiesti e recapitarli al domicilio con tanto di scontrini dei negozi con indicati gli importi.

Spiega Bagnasco: “E’ un’idea che ho portato avanti col vicesindaco Pier Giorgio Brigati, assessore all’assistenza e con l’assessore Franco Parodi. E’ un servizio mai svolto; non sappiamo il numero dei rapallesi che vivono soli; né stimiamo il numero di quelli che decideranno di fruirne. Tutti dati che scopriremo giorno per giorno”.