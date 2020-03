Rapallo: “Sono fabbro, ma non sono in quarantena”

L’informazione scorretta può generare conseguenze negative. A Rapallo dopo il caso della signora piacentina positiva al coronavirus, sono nate congetture sul nome del fabbro da cui si era servita la donna per ovviare al fatto che si era chiusa la porta di casa. Forse, tirando a indovinare, era stato fatto il nome di Pietro Camamo, noto fabbro di Rapallo che qualche seccatura l’ha avuta. Per smentire le false voci circolate in città, stamattina il sindaco Carlo Bagnasco ha ricevuto nel suo ufficio Camamo (nelle foto).

Vale però la pena sottolineare che anche il fabbro chiamato ad aprire la porta è solamente in quarantena per due settimane a scopo puramente precauzionale e che al termine nessuno dovrà temere nulla da lui.