Rapallo: emergenza, potenziati i servizi sociali domiciliari

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Considerate le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio del 4 marzo 2020, volto a contenere e contrastare la diffusione del Virus Covid19, che raccomanda a tutte le persone anziane di evitare di uscire dalla propria abitazione, al di fuori dai casi di stretta necessità, il Comune di Rapallo, ha attivato ad integrazione dei servizi sociali domiciliari, la possibilità per i residenti over 75 che certifichino di non aver parenti stretti sul territorio, di usufruire di un servizio di spesa domiciliare per i beni di prima necessità, fino al 3 Aprile 2020.

I cittadini con tali requisiti, sono pertanto invitati a contattare il numero telefonico dei Servizi sociali del Comune di Rapallo – Consorzio Tassano- 334.64.12.924. che organizzerà per loro il servizio.

“E’ dal principio di questa emergenza che ci siamo attivati per il contenimento della diffusione del coronavirus con attenzione soprattutto alle fasce più deboli ed esposte. Desidero ringraziare il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Pier Giorgio Brigati che insieme alla dirigente ed agli uffici di ambito, ha prontamente e rapidamente istituito un servizio aggiuntivo che va a implementare i tanti già offerti dalla Città di Rapallo. Desidero ringraziare anche la consigliera Elisabetta Ricci che si sta adoperando alla massima diffusione dell’informazione attraverso le famiglie.” dichiara il sindaco Carlo Bagnasco e aggiunge: “Invito i concittadini a diffidare da telefonate da parte di sedicenti operatori sociali che offrano qualsiasi differente servizio rispetto a quello sopra descritto.”