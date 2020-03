Politica: Fratelli d’Italia, inaugurazione della sede

Dall’ufficio stampa di Augusto Sartori riceviamo e pubblichiamo

Oggi si è svolta l’inaugurazione della sede dei circoli di Fratelli d’Italia, alla presenza della stampa.

“L’inaugurazione della sede rappresenta un momento fondamentale per Fratelli d’Italia su Genova. La presenza del vicepresidente del Senato Ignazio La Russa è stata la benedizione per questa nuova avventura militante. Siamo pronti a correre, insieme a tutta la grande famiglia di FdI, per la Liguria e lo faremo con la carica che ci contraddistingue da quando siamo nati nel 2013”. È quanto ha affermato Augusto Sartori al termine dell’evento, al quale hanno partecipato anche Gianni Berrino e Ignazio La Russa.