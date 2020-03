Pallanuoto M/ Sori a porte chiuse contro il Rapallo

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Sori riceviamo e pubblichiamo. Di Daniele Elefante



Finalmente si torna in vasca. Il comunicato della Fin rende possibile il regolare svolgimento della penultima giornata d’andata, con la limitazione però delle porte chiuse fino al 3 aprile. Una situazione strana, perché senza pubblico si potrebbe anche giocare come se fosse un allenamento, ma è lì che si dovrà dimostrare di avere carattere.

Dopo la vittoria con il Lerici e la settimana di pausa forzata i ragazzi di De Ferrari vanno incontro all’esame Rapallo.

Saranno due settimane che diranno molto sul futuro granata e sulle reali potenzialità della compagine sorese. La vittoria contro una delle principali candidate a salire non deve creare rilassamento, anzi, deve dare ancora più carica per continuare a crescere e confermarsi. Ecco il tecnico De Ferrari richiamare i suoi alla prudenza: “Durante la sosta abbiamo lavorato come se ci fosse il campionato. Ci aspetta una partita insidiosa contro un Rapallo che è poco dietro di noi in classifica e avremo anche la novità delle porte chiuse che non ci deve indurre a nessun tipo di distrazione. Nonostante l’ultimo exploit a La Spezia e la pausa non possiamo permetterci cali di concentrazione, perché è in questo mese che si deciderà gran parte della stagione”.

Appuntamento per sabato 7 marzo alle ore 17, direttore di gara Di Peso.