Monterosso: artisti di strada, un’ordinanza ne regola l’attività

di Guido Ghersi

A Monterosso al mare, nelle Cinque Terre, arriva l’ ordinanza che individua aree ed orari di esibizione per gli spettacoli di strada valida dal 1° aprile al 31 ottobre di quest’anno.

Due le aree individuate : la prima è la piccola piazza in località Fegina, antistante il parfcheggio principale del paese, nei pressi dell’imbocco di Via

E.Montale. In questa zona potranno esibirsi fino ad un massimo di 3 persone in contemporanea tra artisti di strada, pittori e ritrattisti, ma non musicisti.

La seconda area è quella di Via Fegina nello slargo che si trova vicino al semaforo e qui potranno esibirsi solo musicisti, ma non insieme. Gli artisti

di strada potranno esibirsi giornalmente tra le 10 e le 12 e dalle 15 alle 18 con esclusione dei musicisti che però si potranno esibire dalle ore 20 alle 22.

Di fatto l’ordinanza della Giunta Comunale va a colmare una lacuna evidenziata nel 2019 anche dai Giudice del “T.A.R.(Tribunale Amministrativo Regionale) di Genova.