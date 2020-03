Lettere/ Parco di Portofino: “Sì, deve essere nazionale”

Dal Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino riceviamo e pubblichiamo la risposta alla lettera del sig. Mario Parodi

Caro Sig. Mario,

nella precedente risposta alla sua mi sono espresso come Coordinatore dell’organizzazione di un ampio numero di soggetti (Associazioni e singoli) e le ho espresso la disponibilità per un incontro in modo da poterle risponde compiutamente su tutti i dubbi e perplessità.

In particolare lei ora insiste sulla questione che nel paro regionale di Portofino fin dal 1935 non c’è mai stata la disponibilità di “ sentire anche l’opinione dei residenti nel parco” e quindi noi del Coordinamento dovremmo aprire un dialogo con gli stessi in questa fase del progetto Parco Nazionale allargato. Cosa che da un intero anno tentiamo di fare e facciamo.

Posso dirle che condivido l’opportunità della sua richiesta e per chiarezza le garantisco che nessuno di noi ha mai avuto responsabilità di gestione del parco Regionale e lo stesso, in ogni caso, ha la figura della “comunità del Parco” nell’ambito della struttura di gestione che è preposta per mantenere

costantemente un dialogo tra la Direzione del parco con i cittadini residenti e non solo.

Come le ho già scritto tutto dipende sempre dalla volontà e capacità di far funzionare le gestioni dei parchi. A questo proposito la informo che attualmente il famoso parco di Portofino è commissariato.

Senza una ragione plausibile la Regione ha pensato bene di trasformare l’attuale presidente in commissario e sostituire il direttore ( diciamo per raggiunta pensione) con un funzionario regionale. Da molto tempo la comunità del parco non ha presidente e non si è più riunita. Il Parco ha da molto tempo una sola guardia territoriale, così che “alcuni” fanno un po quello che vogliono. Quando scrivo “alcuni “ mi limito a ricordale che nel benedetto Parco di Portofino qualsiasi volume che si possa aumentare o modificarne la destinazione d’uso, mette in moto migliaia di euro. E’ così che pescatori hanno venduto loro case nei centri storici dei borghi è così che contadini hanno preferito lasciare la terra dove ora al posto di una fascia coltiva a orto c’è una delle tante piscine che si distinguono persino

dalle immagini satellitari.

Sig. Mario ma di cosa stiamo parlando? Presso la Procura della Repubblica

di Genova c’è una pratica su un abuso edilizio, da noi sostenuta, che cerca di capire chi ha commissionato, costruito, con quali soldi, con quali autorizzazioni, un abuso edilizio con cementificazione di un lungo tratto di sentieri, costruendo una folle sopraelevazione in metallo, costruita senza progetto, senza collaudo e pare, sottolineo pare che i due comuni di Santa Margherita e Portofino ne dovrebbero sapere qualche cosa. Quanto è anche in riferimento alla sua riflessione sugli “abusi edilizi”.

Per concludere: in merito ai quintali di uva pregiata delle 5 terre “asportata dai turisti”, avendo qualche dubbio sui quintali, le ho già dato il mio punto di vista. In merito alla sua domanda “Volete fare un parco allargato puntando solo sul turismo?”, le rispondo che: si certo vogliamo un parco allargato per il fatto che è una eccezionale e unica opportunità che il nostro comprensorio può cogliere. Che in tutto il mondo e anche in Italia le aree protette e gestite con professionalità e serietà producono benessere per

tutti a prescindere dall’aspetto turistico che, in ogni caso, mai come oggi e in futuro avrà un ruolo sempre maggiore. Naturalmente anche questo aspetto deve essere gestito, altrimenti si dovranno affrontare i problemi che oggi hanno le 5 terre.

Le consiglio di andare su YOU TUBE e visionare il video “Progetto per il Parco Nazionale di Portofino”, capirà meglio come la pensiamo sul progetto di Parco Allargato. Un progetto europeo dove inserire conservazione e sviluppo economico, valorizzazione dell’esistente, delle tradizioni, paesaggio da preservare per le future generazioni, contrasto ai cambiamenti climatici, difesa del territorio da attacchi speculativi, difesa della salute e qualità della vita di residenti e non solo.

Restando a disposizione, considero concluse le nostre riflessioni (Coordinamento, Lei e il sottoscritto).Un caro saluto.

Per il Coordinamento: Antonio Leverone

P.s. Mi perdoni Sig. Parodi , quella ragazzina svedese a cui molti giovani oggi fanno riferimento (Friday For Future Genova fa parte del Coordinamento) si chiama Greta Thumberg e ha la capacità e

l’autorevolezza di parlare di problemi attualissimi e ai maggiori responsabili del mondo. I Giovani guardano a lei per il fatto che non si fidano più di noi grandi, peccato !