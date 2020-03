Lavagna: omette precedenza, denunciato per lesioni

Lo scorso mese di dicembre, nel centro cittadino di Lavagna, un anziano calabrese, gravato pregiudizi di polizia, alla guida della propria auto, non rispettando l’obbligo di dare la precedenza, urtava un uomo, alla guida del proprio ciclomotore, facendolo cadere a terra. La vittima, trasportata presso il locale nosocomio, veniva giudicato guaribili in 30 giorni. Pertanto, dopo la querela sporta dal motociclista, i Carabinieri della locale Stazione, al termine delle dovute verifiche, deferivano l’automobilista in stato di libertà per “lesioni personali colpose”.