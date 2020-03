Dalla segreteria della Croce Verde Camogliese riceviamo e pubblichiamo

In ottemperanza alle disposizioni Governative collegate all’emergenza Covid – 19, si comunica che l’Assemblea annuale dei soci prevista per domenica 15 marzo p.v. presso la nostra sede di via XX Settembre 18 è annullata e rimandata a data da destinarsi.