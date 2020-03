Zoagli: polizia locale e park, rimodulate le tariffe

Il commissario prefettizio di Zoagli dottoressa Ornella Sansalone ha firmato una delibera in cui si rimodulano le tariffe per servizi prestati dalla polizia locale e per quelle dei parcheggi. I servizi vanno dalle istruttorie per il rilascio di permessi per l’occupazione di spazio pubblico alla copia di relazioni su incidenti stradali.

Le tariffe orarie per i posteggi sono differenti a seconda della zona; del periodo di alta o bassa stagione; se a servirsene sono cittadini residenti o non. Per i non residenti la tariffa più cara, dal 15 giugno al 15 settembre, è di 2,50 euro nel posteggio interrato in pieno centro e a due passi dal mare.