Uscio: “Scuolabus, sì ad un accompagnatore”

Da Roberto Aloia, capogruppo #cimettiamolafaccia Uscio, riceviamo e pubblichiamo

Il Gruppo di minoranza Uscio in poche parole #cimettiamolafaccia, rende noto che in data 06/02/2020 ha interrogato, con richiesta di risposta scritta, l’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Giuseppe Garbarino, circa la necessità di avvalersi di un accompagnatore e/o sorvegliante a bordo degli scuolabus che mantenga l’ordine e la sicurezza degli alunni della scuola primaria durante il tragitto casa – scuola e viceversa.

Siamo riusciti a fare in modo che l’Amministrazione grazie alla nostra sollecitazione abbia oggi così risposto: “ In relazione alla richiesta pervenuta in data 10/02/2020 in atti con prot. n. 737, circa gli avvenimenti occorsi durante il trasporto degli alunni scuola – casa, si informa che sono stati presi contatti con l’ufficio servizi scoiali al fine di inserire un accompagnatore sugli scuolabus, attraverso un inserimento lavorativo, che dovrebbe avvenire nel mese di marzo p.v.

La scelta di optare per un inserimento anziché un affidamento di servizio è data dalla necessità di gravare il meno possibile sulle risorse del bilancio comunale, stante anche la non obbligatorietà del sevizio per le fasce di età in questione.”

Attendiamo e vigiliamo affinchè dalle parole l’Amministrazione Comunale, passi ai fatti ed, inoltre, che vengano adottate tutte le misure e le cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori.