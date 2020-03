Sestri: “decreto crescita”, confronto in Comune

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione Comunale ha chiesto un confronto urgente con le associazioni di categoria del comparto commerciale – Ascom, Confesercenti, Cna – per condividere le modalità di applicazione delle “Agevolazioni per la promozione dell’economia locale per riapertura o ampliamento attività commerciali, artigianali e di servizi nei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti” contenute nel “decreto Crescita” per le quali il Comune di Sestri Levante creerà un regolamento ad hoc.

Le agevolazioni prevedono il rimborso delle imposte comunali per le attività che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, nel settore artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, e di commercio al dettaglio.

L’incontro ha anche avuto lo scopo di condividere alcuni dubbi interpretativi rispetto a chi può avere accesso alle agevolazioni. A seguito del confronto con le Categorie l’Amministrazione si sta relazionando con il Ministero competente per sciogliere ogni questione interpretativa.

Nel corso dell’incontro è emersa la volontà di definire una applicazione delle agevolazioni che tutelino il commercio al dettaglio e gli esercizi di vicinato, individuando allo stesso tempo le categorie di attività proprie e qualificanti del tessuto commerciale locale, sulla scorta di quanto già fatto con l’Intesa firmata nello scorso mese di ottobre. Il regolamento comunale intende inoltre individuare alcune zone della città con maggiore difficoltà commerciale che potranno beneficiare di una percentuale di agevolazione maggiore.

Le domande possono essere presentate entro il mese di settembre; il bando e la domanda sono scaricabili dal sito www.comune.sestri-levante.ge.it