‘Santa’: “Opera lirica e ascolto musicale”, sabato il secondo appuntamento

Secondo appuntamento annuale, nel pomeriggio di sabato prossimo, 7 marzo, con “Opera lirica e ascolto musicale”, come imparare ad ascoltare la musica attraverso l’opera, iniziativa promossa dall’associazione Il Melograno Onlus, con la partecipazione del Comune di Santa Margherita Ligure, nell’ambito del progetto “Centro di cultura musicale”, per contribuire alla diffusione della cultura musicale nel territorio.

Sabato, nella sala Spazio Aperto di via dell’Arco a Santa Margherita Ligure, alle ore 16.30, l’incontro verterà su “Il teatro musicale di Wolfgang Amadeus Mozart” e sarà anche questo a cura di Cinzia Faldi, docente di Letteratura e testi per la musica e di Drammaturgia musicale al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova. Si tratta di un interessante percorso di storia della musica, dalle origini dell’opera lirica al primo Novecento, che offre significativi spunti per saper apprezzare in tutta la sua ricchezza il fenomeno musicale.