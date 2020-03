‘Santa’ aderisce a “M’illumino di meno”

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Anche quest’anno il Comune di Santa Margherita Ligure aderirà, nella giornata di venerdì 6 marzo, all’edizione 2020 di M’illumino di meno, giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Durante le scorse edizioni Santa Margherita Ligure spegneva le luci blu del porto cittadino, colpito duramente dalla mareggiata e attualmente in fase di ricostruzione e ripristino. Quest’anno, l’Assessore Beatrice Tassara, di concerto con la Società Progetto Santa, ha deciso di spegnere l’illuminazione notturna, esterna, di Villa Durazzo per la sera di venerdì 6 marzo.

Con questa iniziativa la trasmissione radiofonica “Caterpillar” e Rai Radio2, sin dal 2005, chiedono agli italiani di spegnere le luci che non siano indispensabili: un gesto simbolico, e non per questo meno concreto, per tutelare il pianeta terra.