Recco: l’invasione dei Tir una task force all’opera

I primi Tir usciti dalla A-12 al casello di Recco, e diretti a Genova, hanno iniziato ad affluire alle 22,15; una mezz’ora più tardi nel centro recchese sono arrivati anche quelli usciti allo svincolo di Nervi e diretti a Sud. Non solo Tir, ma anche tantissime auto.

Per quanto gli itinerari fossero stati prestabili non sempre va tutto liscio. Forse colpa anche dei “navigatori” che fanno imboccare a qualche conducente la strada sbagliata. Fortunatamente nella sola Recco sono in servizio tre vigili urbani, carabinieri dell’Associazione Nazionale; uomini di Autostrade che stanno pattugliando l’Aurelia tra Nervi Recco. E pattuglie di carabinieri e polizia stradale. Alle 11 la task force era riuscita a districare un paio di situazioni ingarbugliate. La notte è ancora lunga. A monitorare la situazione anche il consigliere regionale e comunale d Recco con delega al traffico, Franco Senarega.