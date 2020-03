Rapallo: il “polpo” di Italo Primi è tornato

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il “Polpo” è tornato a Rapallo. Nei mesi scorsi la scultura in bronzo, opera dell’artista rapallese Italo Primi, è stata oggetto di accurato restauro, eseguito dal laboratorio bolognese Morgini. A operazioni ultimate, il Polpo è stato restituito al Comune di Rapallo. La scultura verrà custodita all’interno dei magazzini comunali, in attesa che venga ripristinata la sua sede abituale: la fontana di piazza Pastene.

“In questi mesi abbiamo potuto constatare l’attaccamento dei rapallesi al Polpo, uno dei simboli indiscussi di Rapallo – sottolinea il sindaco Carlo Bagnasco – Per questo motivo, in attesa di poterla ricollocare nella consueta sede, insieme con la Soprintendenza stiamo valutando la possibilità di esporre la scultura in una location temporanea, visibile al pubblico”.