Rapallo: Fratelli d’Italia e la raccolta di firme

Dall’ufficio stampa di Fratelli d’Italia Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Prosegue con successo la raccolta di firme che Fratelli d’Italia sta portando avanti sul territorio comunale. “Anche sabato 7 marzo 2020 dalle 10 alle 13 si potrà firmare in Piazza Cavour a Rapallo. Sono moltissimi i sottoscrittori che hanno già firmato le 4 proposte di legge di iniziativa popolare che la nostra Leader Giorgia Meloni sta presentando in tutta Italia” dichiara in una nota Gianni Arena, Presidente del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia di Rapallo.

“Fratelli d’Italia ritiene necessario modificare la Costituzione con l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, antica nostra battaglia, e introdurre nel nostro ordinamento la cosiddetta clausola di sovranità, già presente in altri paesi europei, che prevede la prevalenza delle norme costituzionali

italiane rispetto alle norme internazionali. Vogliamo che le norme europee che contrastano con la nostra Costituzione non siano valide in Italia. La terza proposta riguarda l’abolizione dell’antica enormai inattuale potestà presidenziale della nomina di senatori a vita, la quarta l’introduzione in

Costituzione di un limite massimo alla tassazione per tutelare famiglie e imprese.” conclude Arena.

Il Direttivo del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia di Rapallo sarà affiancato da Fabrizio Brignole e dagli amici del Circolo Fratelli d’Italia Carasco Tre Valli con i quali si è instaurato una proficua collaborazione.