Paura-virus: il partito dell’isolamento e quello dell’accoglienza

Il coronavirus sta creando nel Levante, come in tutte le zone a economia turistica, due partiti. Quello degli isolazionisti che vorrebbero chiudere le “frontiere” e il partito dell’accoglienza a difesa dell’industria turistica che significa anche posti di lavoro.

Il potere dei sindaci quanto a prevenzione è praticamente azzerato. Stupisce tuttavia che nessuno di loro nel Levante abbia indetto una riunione per capire quali strategie adottare, quali risorse investire, quali idee concretizzare, per essere pronti, finito l’incubo, a rilanciare il turismo.

Tra i fattori più inquietanti quello della scuola. Non si discutono le scelte se tenerle aperte o chiuse. In ballo ci sono le lezioni via internet; problema nato già al tempo delle ripetute allerte autunnali che la Regione avrebbe dovuto mettere subito a fuoco, agevolando anche i collegamenti.