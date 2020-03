Lettere/ “Bonus per ogni giorno di scuola perduto”

Da Alessandro Scannapieco riceviamo e pubblichiamo

Una petizione chiede alla Regione Liguria nella persona del Presidente Toti e dell’Assessore Ilaria Cavo, l’istituzione di un bonus da riconoscere alle famiglie per ogni giorno di sospensione di scuola a causa del Coronavirus.

Le famiglie hanno diritto ad avere un aiuto economico da parte della Regione Liguria per aver sostenuto in questi giorni costi per baby sitter ovvero giorni di ferie e/o permessi dal lavoro.

Chiediamo pertanto al Presidente Toti di riconoscere ai cittadini della Liguria un aiuto concreto alle famiglie per ogni giorno di scuola perso. La scuola oltre che formazione aiuta anche tutti i lavoratori nell’intrattenimento dei propri figli. Ci sono persone che non possono permettersi di pagare baby sitter o che non hanno il supporto dei tanto amati nonni; molte altre non hanno neanche la possibilità di avere delle ferie o dei permessi al lavoro.

Chiediamo un aiuto concreto alle famiglie!

http://chng.it/8w4mkXZkGp