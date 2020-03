Lavagna: domenica Fratelli d’Italia in piazza

Da Fabrizio Brignole, presidente del Circolo territoriale Fratelli d’Italia Carasco – Tre Valli riceviamo e pubblichiamo

Fratelli d’Italia nuovamente in piazza! Domenica 8 marzo il Circolo Territoriale Carasco Tre Valli, con la collaborazione del Circolo Territoriale Rapallo, sarà a Lavagna in Piazza Vittorio Veneto dalle 10 alle 13, per una campagna informativa sulle proposte di Fratelli d’Italia, in linea con il costante impegno per il Paese che contraddistingue Giorgia Meloni.

Contestualmente il Presidente del Circolo, Fabrizio Brignole illustrerà agli interessati i progetti per il futuro riguardanti la presenza del Partito sul territorio.

“Il Partito si struttura anche nel Tigullio. Il nostro Circolo effettuerà presidi in tutto il territorio per far conoscere le battaglie ed i valori che Fratelli d’ Italia rappresenta anche a livello nazionale”, dice Brignole.

Il Direttivo del Circolo Territoriale Carasco Tre Valli sarà a disposizione anche per la campagna adesioni 2020.

A lavoro per l’Italia!